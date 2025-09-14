サッカー明治安田Ｊ1リーグ、アルビレックス新潟は13日、ホームで清水エスパルスと対戦し、0対1で敗れました。試合後の選手、監督のコメントをまとめてお伝えします。



＜長谷川 元希選手＞

――試合の振り返りからお願いします

「いい入りできていたので、失点シーンのちょっとしたところのスローインの時に集中切れていた選手が何人かいたのでそういうところもしっかりやっていかないと、ああいう失点になる。チャンスが多くなった中で決めきれなかったので前線の責任なのかなと思います」





――残り10試合、どんなことを意識して臨んだ？「いつもと変わらず勝つことだけを意識して臨んでいましたし、これだけ多くのサポーターが入ってくれた中でこれだけ勝てないと応援したくなくなる気持ちの方が多い中で、これだけまだまだ応援してくれていますし、僕たちもそういう強い気持ちを持って入ったんですけど、点取れなかった僕たちの責任だと思います」「最後の決めきれるところは、やっぱりもっとやっていかなきゃいけないですし、前半に失点してしまうっていうのがチームの悪い癖になっているんで、それを修正して入ったんですけどやっぱ失点してしまったんで、そこの2つかなと思います」――改めて攻撃面どんな意識で？「ボールを持ったらもう前向くっていうことしか考えてなかったんで、前向いたり仕掛けたりっていうところと、あとは点が取れればよかったんですけど、感覚としては悪くなかった部分もあったのかなと思います」――2試合無得点、長谷川選手にとって何が必要「最後決めきれるっていう強い気持ちを持つ選手がどれだけいるかだと思うのでそこを自分が引っ張っていきたいなと思います」――サポーターからエールもあった「いやもう申し訳ない気持ちなんで。でも（次戦は）すぐ来るので次も応援してくれて僕たちが結果で答えるだけなんで一緒に戦ってほしいなと思います」――残留に向けて改めて意気込みを「周りもコケてくれたんでまだまだ可能性あると思うので、また連戦続くんでいい準備していきたいなと思います」＜堀米 悠斗キャプテン＞――試合の振り返りからお願いします「もう勝ち点3取れなかったことが全てだと思うので、しっかりと修正するべきところはして、ただ狙いとしてたことが全く出せなかったゲームではないので、今日得た手応えっていうのは継続しながらも・・・ただもうそういうことを言ってられる時期ではないので、特にゴール前の質っていうところはやっぱり練習でこう課題として出てることがゲームでも出ちゃってるなっていうのはあるので、もう少し集中力を持ったトレーニングが必要だし、今ここでサポーターの声を聞いて悔しがるのは簡単ですけど、じゃあそれをどれだけ日常に変換できるかっていうところがまだまだ甘いなと思うので、そういったところは一人一人がより高い意識を持って取り組んでいく必要があるなと思います」――清水戦、どんなことを意識したか「ホームなんで勝ち点3っていうところだけを見てやりましたけど、こっちにもチャンスは前半から作ることはできてたので、ブレずにしっかりと90分の中で追いついて勝ち越しできればなっていう思いで、大きく前半からスタイル変えることなく、じれずにやろうっていうような意識は持ちながらやりましたけど、最後のところでのあと一歩が足りなかったなという印象です」――戦ってみて改善されたこと、残った課題は「守備で自分たちの狙いとしている奪い方ができるシーンは増えてきたかなっていうのはありますけど、それが剥がされてしまったときのゴール前がやっぱりもう少し数的不利でも守りきらなきゃいけないし、逆に攻撃で言えばいい奪い方をしてカウンターにつながってもなかなかシュートまで行ききれないというシーンも多いと思うので、最後ゴール前、守備も攻撃も最後の結果っていうところがまだまだ足りないなと思います」――失点シーンは「ファーの選手と最後点を決められた選手、僕の中で2つ選択肢があって、浮き玉で来られるとなかなか厳しいなと思ったので、どっちも対応できるようにプレーはしましたけど、結果的に早いボールが来て先に触られてしまったので、ああなったら外の浮き玉を捨てていいよというようなコミュニケーションを取って、そういうところをゲームの中でやられてから修正というか意思を疎通するのは簡単なんですけど、実際それでは遅いので、もっともっと練習でリアリティあるトレーニングをしないと、いざ一瞬で判断しなきゃいけないという時にまだまだ迷いが生じているので、それがやっぱりお互い攻撃陣が集中力を持ってトレーニングを望むことで守備の練習にもなるし、守備が厳しくなれば攻撃はもっともっと早い判断いい質を求められるので、本当に日々のトレーニングの意識を変えないと、なかなか最後のところでやっぱり差が出てしまうなと思います」――堀米選手、ゴール前でボール持つシーンも印象的、攻撃面どう考えてますか「サイドハーフにボールが渡った時にはしっかりとオーバーラップして選択肢になってあげるということと、クロス上げれそうなシーンはシンプルに上げたいなと思っていたので、もっともっと回数を増やしていくしかないかな。質が足りないなら量でそこはカバーするしかないので、逆サイドのクロスに対しては自分が入っていくということも含めて回数、運動量というところでもっともっと相手にダメージを与えられるといいなと思います」――先制されてハーフタイム、キャプテンとしてどんな声かけを「1点取れば流れが変わるというのは言っていたんですけど、なかなかその1点が遠かったなと。ただ長いボールを放り込むにしても途中から入った選手の特徴を考えると、それよりもショートパスで狭いところを潜っていって、シュートまでつなげたほうが良さそうだったので、そこのジレンマというか本当はもっとダイレクトにゴールに向かいたいシーンでも、選手の特徴的にはそうはいかないなというところもあったと思うので、僕とかケント（橋本健人選手）が入って良いクロス何本も入っていましたけど、そこに対しての迫力という部分では物足りないなと思うので、そこがやっぱりまだ自分たちの足りないところかなと思います」――試合中も試合後もサポーターからの熱い思いを受けて、改めて「もちろん悔しい思いはものすごく強く持っているし、何とかこれだけ折れずにサポートしてくれる方に対して、良い結果で答えてあげたいなと思ってますけど、本当にさっきも言ったように、今感じるのは本当にとても簡単で、ただ明日リカバリーと練習して明後日オフでまたその次の日3日後に同じような気持ちを持ち続けられているのかというのは、選手全員に問う必要があるし2、3日経って忘れるようなら何も変わらないと思うので、口だけじゃなく全員が行動の質、自分に課すハードルを上げないといけないなと思います」――最後に残留に向けて「数字的にやっぱり勝ち点差を積み上げていくしか道はないと思うし、もし自分たちが練習をしてそういった状況を作り出すのだとしたら、このクラブに関わる全員がそれを信じるしかないと思うので、特に選手、スタッフはよりその意識を強く持って自分たちがその道を本気で信じ続ける。そのために今何をするべきかということを常に心の中に置きながら生活をするということ、それしか本当に道はないと思うので。この試合終わりましたけど今からやるべきことをしっかりと自分の中で考えながら生活する必要があるかなと思います」―サポータの後押し「変わらず本当に折れずに後押ししてくれているのは感じているし、今はやっぱりブーイングされるよりもこっちの方が僕自身は悔しいというかこれだけ負けててもっていう感情はあるので、もちろん甘えることはないですし、なんとか次はアウェイですけど応えられるように、残された日々しっかりと、誰に出しても恥ずかしくないようなものを積み上げていくしかないと思う。そこだけは裏切らないようにしたいなと思います」――次は横浜FC戦「アウェイですけど、今日と同じ勝ち点3だけを見つめて臨まなきゃいけないゲームだと思うのでそこに対してしっかり準備したいなと思います」＜入江 徹監督＞――試合の総括からお願いいたします「立ち上がり受け身というか、自分たちが受ける形が多くなってしまった中で、その中でも少しずつ自分たちが積極的に行かなければいけないといったところではあったんですけども失点をしてしまった。その後は本当に自分たちが行くところをもう一回しっかり人数のところから話をした中で、できるようになってきて、後半自分たちが狙い通りに準備してきたものというのは出てきた部分、前半の25分からもそうですけども、形ができつつある中で最後のところで決めきれなかったというのが今日の結果につながったのかなというふうに思います」――自分たちが狙い通りというのは「最初は自分たちが背後といったところを意識しようといった中で、相手を下げたところに対しての中盤のライン間のスペースだったりというところが、前半の途中からうまく使えるようになって自分たちがボールを動かせるようになってきた中でチャンスという形を作れてきて、最後得点という形までいきませんでしたけども、後半はそこからもう一個奥、ポケットをもう少し意識して狙おうといった中で相手を押し込む形というのができてきている中でそこからクロスだったりもう一回中央といったところの攻撃といったところの数というのは増えたのかなと。そこでやっぱり決めきれなかった部分というのが最後の結果になってしまったのかなと」――2試合無得点に終わってしまった。どういうところを改善しなきゃいけないか「そうですね本当に練習のところから最後のところというのはずっと今やってきている中で、もっともっと突き詰めなければいけない部分、形がある中で、得点になりそうな部分というのができている部分がある中で決めきれていないというのがあるので、そこのところは続けてやっていくしかないのかなというふうに思います」――次は残留を争う横浜FC。どの試合も大事ですけども残留というのを考えるとかなり大事になってくる。試合への意気込み、どう戦っていくか「いろいろな映像とは見てはもちろんいますけども、今この状況で『次に』といったところも正直言うのは少し難しいのかなというのが正直なところですけど、やっぱり本当に大事な本当に今もう一つ一つが大事だというのはずっと言っている中で、次ももう大事な一つというのは分かっているのでそこに対してしっかり準備した中でやっていきたいなというふうに思っています」