【U18トップリーグ女子】岐阜女子が精華女子を撃破…夏決勝の再現は桜花学園に軍配【9月14日結果】

9月14日、グリーンアリーナ神戸にて「U18日清食品トップリーグ2025」女子の2試合が開催された。

岐阜女子高校（岐阜県）は精華女子高校（福岡県）と対戦。前半から岐阜女子は速攻や3ポイントシュートなどで着実にスコアを伸ばし、42－32の10点リードで試合を折り返した。後半も点差は平行線をたどり、要所で小松美羽や三宅香菜らの長距離砲でリードを維持。第4クォーターでは精華女子の追撃をかわし、最終スコア73－64で勝利を収めた。

白星を挙げた岐阜女子は、小松が18得点3アシスト、三宅が13得点14リバウンド5アシスト、北野空が13得点をマーク。一方、敗れた精華女子はブバ アイシャ エジネが26得点13リバウンド、アキンデーレ タイウォ・イダヤットが22得点8リバウンドを記録した。

2試合目では、桜花学園高校と日本航空高校北海道が激突。インターハイ決勝の再現となったこのカードは、32－36と桜花学園の4点ビハインドで折り返すことに。試合終盤まで桜花学園は追いかける展開が続くも、山田桜来の3ポイントを皮切りにスコアを重ねて逆転。最後は相手のターンオーバーを誘発し、最終スコア75－70で白星を手にした。

終盤で勝負強さを見せた桜花学園は、イシボ ディバインが15得点8リバウンド、山田が14得点4リバウンド、濱田ななのが8得点10アシストをマーク。接戦を落とした日本航空北海道は、庵原有紗が31得点10リバウンド、ファトゥマタ カマラが16得点17リバウンド6アシストを挙げている。

■試合結果



岐阜女子高校 73－64 精華女子高校



岐阜女子｜24｜18｜17｜14｜＝73



精華女子｜17｜15｜15｜17｜＝64

■試合結果



桜花学園高校 75－70 日本航空高校北海道



桜花学園｜14｜18｜18｜25｜＝75



航空北海｜14｜22｜20｜14｜＝70

