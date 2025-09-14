NPB（日本野球機構）は14日の公示を発表し、中日は大野雄大投手、石橋康太選手、川越誠司選手を1軍登録。宇佐見真吾選手とチェイビス選手を登録抹消しました。

大野投手は今季18試合に先発し9勝4敗で防御率2.21。3日の阪神戦で6回2失点の内容で自身3連勝となる9勝目をあげたあと、翌4日に抹消されていました。この日は2020年以来5年ぶりの2桁10勝目をかけて、阪神戦に先発予定です。

石橋選手は10試合に出場し、8打数1安打で打率.125の成績。8月16日に抹消されて以来、約1か月ぶりの1軍登録となります。ファームでは42試合出場で打率.312、19打点をマークしています。

川越選手は24試合出場で打率.212です。7月18日の抹消以来、約2か月ぶり1軍登録となりました。ファームでは60試合出場で打率.227、4本塁打、24打点です。9日のソフトバンク2軍戦では2本塁打の活躍を見せていました。

一方、抹消となった宇佐見選手は20試合出場で打率.118、1打点の成績。直近では13日の広島戦、5点ビハインドの9回1アウト2塁のチャンスで代打起用されましたが、ファーストフライに倒れていました。

同じく抹消のチェイビス選手は38試合に出場して打率.171、5本塁打、8打点の成績。直近の2試合はいずれも代打出場で空振り三振でした。今季7月に途中加入したチェイビス選手は、今回が初の抹消となります。