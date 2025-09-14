世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチが13日（日本時間14日）、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催された。同級4団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）が、WBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）と激突。クロフォードが3-0（116-112、115-113、115-113）の判定勝ちで、この大一番を制した。男子史上初となる、3階級での4団体統一の偉業を達成した。権威ある米専門誌「ザ・リング」は、クロフォードしか作れない景色に注目を浴びせた。

世界で一人、クロフォードしか作れない景色だった。自身の肖像画をバックに座るクロフォード。目の前には、手に入れたベルトの数々が置かれている。圧倒的な数。ベルトの内訳は以下の通り。

【ライト級】

リング誌

WBO

【スーパーライト級】

リング誌

WBA

WBC

IBF

WBO

【ウェルター級】

リング誌

WBA

WBC

IBF

WBO

【スーパーウェルター級】

WBA

【スーパーミドル級】

リング誌

WBA

WBC

IBF

WBO

「ザ・リング」公式Xは、圧巻の光景を絵画風画像に仕立てて公開。文面では「テレンス・クロフォードのベルトコレクションは計り知れない」と称賛していた。

試合は、6万人以上を収容できるラスベガスの巨大スタジアムで開催。リング上で笑顔を作る余裕も見せたクロフォードは、リーチの長さを活かし、ジャブを放ってポイントを奪取。最終12回でも決着がつかず、ゴングが鳴ると、両者ともに手を挙げた。判定決着でクロフォードが完勝を収めると涙。感極まった表情を浮かべた。



（THE ANSWER編集部）