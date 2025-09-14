モナコ南野拓実が2試合連続ゴール、現地メディアの個人採点は7点の高評価

フランス1部ASモナコの日本代表MF南野拓実は現地時間9月13日の第4節オセール戦に先発出場し、2試合連続ゴールで2-1の勝利に貢献した。

現地メディアでの個人採点は7点の高評価を受けている。

日本代表でのアメリカ遠征前に行われた第3節のストラスブール戦（3-2）で途中出場から今季初ゴールをマークしていた南野。スタメン入りしたこの試合では、前半アディショナルタイムに鋭い嗅覚を発揮して先制点をマークした。

アメリカ代表FWフォラリン・バログンのポストプレーが相手のDFに当たったこぼれ球にいち早く反応し、右足で蹴り込んだ。南野は後半アディショナルタイムにベンチへ下がり、モナコは2-1でオセールを下した。

フランスメディア「maxifoot」の選手採点で南野はチーム2位タイとなる7点の高評価。「前半終了間際にモナコに先制点をもたらしたのが彼だったのは偶然ではない。テクニックとパスに優れたこの日本人はボックス内での混乱をうまく突いて先制点を挙げた」と技術の高さや、ゴール前でのチャンスを確実にモノにする嗅覚の鋭さを称えた。（FOOTBALL ZONE編集部）