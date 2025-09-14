巨人劇勝の裏で覚えた違和感　名伯楽「岸田の配球。俺の中では疑問に思うところがいっぱい」　教え子の左腕にも厳しく注文

DeNAとの激しい2位争いを展開する巨人・阿部慎之助監督(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

巨人は9月13日の阪神戦（東京ドーム）に11-10と逆転サヨナラ勝ち。両軍合わせて26安打が飛び交う乱打戦を制した。

1点を追う9回。阪神7番手のラファエル・ドリスから先頭の中山礼都が四球を選んで出塁。一死二、三塁と好機を広げると、代打・坂本勇人が中前へ逆転サヨナラの2点タイムリーを放った。

【動画】配球ゲーム 2025年9月13日 【阪神 vs 巨人】 佐藤義則の眼

ベテランの価値ある一打で、今季レギュラーシーズン最後となる伝統の一戦を勝利で締めくくった巨人だが、名伯楽は5回の大量7失点の場面に厳しい視線を向けた。

現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した野球評論家の佐藤義則氏が、9月14日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「（捕手の）岸田（行倫）の配球。俺の中では疑問に思うところがいっぱいあった」と指摘した。

このイニングは巨人2番手のカイル・ケラーが一死から3連続与四球。坂本誠志郎の左前適時打を挟み、熊谷敬宥に押し出し四球を与えたところで、阿部慎之助監督は3番手・高梨雄平への交代を告げた。

ケラーの直球は、高低にバラつきがあった。そして、緩急をつけたかったカーブの制球も不安定だった。佐藤氏は「（ストレートは）ストライクが入っているボールもあった」とした上で、一死一塁での5番・大山悠輔への配球をクローズアップした。

「大山にはアウトローにも真っすぐがバツンといっていた。にもかかわらず、最後はカーブを使ってボールなってる。カーブなんか、それまで1回もストライク入ってないのに。ストライク入っている球を続けないで、反対の球を使って全部ボールになっていた」