女優の見上愛（24）が13日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。人生の転機を振り返った。

見上は2019年に俳優としてデビュー。2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」のヒロインにも抜てきされた。しかし、もともと俳優を志していたわけではなかったという。「中学2年生の時にたまたま舞台を観て、そこから観劇にドはまりして演出家を目指した」と明かす。

演劇に惹かれた原点については、「劇場でお客さんたちが帰っていくとき、凄く多幸感にあふれていて。たった2時間でこれだけ多くの人の気持ちを動かすなんて、すごいパワーを持っているんだと思った」と振り返り、演出家への憧れが日増しに強まっていったと告白。

その後、大学1年生のときに事務所からスカウトを受ける。当時の心境について、「マネジャーさんが“うち、演出家もいるよ”って言ってくれて。もちろん“表に出ることもある”と説明はあったけど、演出家になりたすぎて“この事務所に入ればなれるんだ”と思った」と、迷いなく所属を決めた経緯を語った。

しかし、「気づいたらオーディションに行っていて、“あれ？なんか演出家じゃない…”って（笑）」と想定外の展開を苦笑い交じりに回想。

それでも、「やってみないと何が向いているかも、何が楽しいかもわからない。声をかけてくれたのはマネジャーさん1人かもしれないけど、その人は“うまくいく”と思って声をかけてくれたはず。だから私もそれに乗ってみようという気持ちだった」と振り返り、演出家志望から俳優の道へと進んだ“転機”を前向きに語った。