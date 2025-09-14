◇パ・リーグ ロッテ―楽天（2025年9月14日 楽天モバイル）

ロッテのドラフト1位ルーキー・西川史礁外野手（22）が今季100安打に到達した。0―3の4回2死二塁から右前適時打、9回2死から右前打を放った。

球団の新人でシーズン100安打は18年の藤岡以来、7年ぶり10人目。楽天・宗山99安打を上回り、新人の安打数でトップに立った。

▼西川 一問一答

――100安打に到達した

「最初は意識しちゃうところあったんですけど、サブローさんにもまずはシーズン110安打打てと言われてるんで、そこを超せるうに、まだまだ満足せず、明日からまた切り替えてやっていきたいなと思います」

――波なくやれている理由は

「結果に一喜一憂しないっていうのは一番持っていて、ヒット出ない時でも何が悪かったかってのを常に反省しながら毎日やって。ヒットが打てた時は何で打てたかって逆にそういうのを毎日の繰り返し、そういうのが結果につながってきてるかなと思います」

――ホームでは試合後のティー打撃で修正しているが、ビジターでの修正は？

「ビジターの時はそれ（試合後）ができないんで、毎朝アーリーで来て、そこで最初練習始まる前にちょっとティーしてみたいな感じですね。ティーは同じのをやっています」

――宗山へのライバル心も

「ライバルっていうのはもちろんありますけど、同級生でレベルの高いライバルがいっぱいいるので、自分自身は高め合える良い仲だと思ってるので、100安打っていうのはあんまり気にせず毎日毎日どうあるべきであるか考えながらやっています」