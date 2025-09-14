上沼恵美子、11・1始動『ダウンタウンチャンネル』に期待「すごいものをドカンと」 方正＆遠藤がオファーに言及
タレントの上沼恵美子が、14日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演。11月1日に開始するインターネット配信サービス『ダウンタウンチャンネル（仮称）』について言及した。
上沼は「期待に胸が膨らんでるから。やる方は大変ですよ。すごいものをドカンと出さないと」と話し「一発目は漫才やってほしいな」と期待を寄せた。
ゲストとして、日本テレビ系『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』で長年、ダウンタウンと共演してきた月亭方正と遠藤章造が出演。方正は「ダウンタウンさんと30何年やってた。大みそかもやりましたし」と大みそか恒例の『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 笑ってはいけない』シリーズを回想。こういうところでやられたらいいんじゃないかと思います」とコメントした。
すでに、オファーがあるのではという上沼の勘ぐりに「出演してるし、『ダウンタウンチャンネル』の話になるから、期待されてると思いますけど、何にも知らないんですよ！本当に申し訳ない！」と訴え、笑いを誘った。遠藤も「“11月1日にやります、発表します”っていうのだけは聞いたんです、ちょっと前に。中身とかは全く知らない」と続けた。
なお、TVerで見逃し配信中。
