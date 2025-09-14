太るために薬の服用まで？韓国歌手、41kgから10kg増量の体重遍歴を告白「何年もかけて…」

歌手ソンミが、かつて低体重で薬まで服用していた過去を振り返った。

最近、YouTubeチャンネル「サロンドリップ2」にソンミがゲスト出演した。

この日ソンミは「今は太りやすい体質に変わったけれど、幼い頃は低体重で事務所から心配されるほどだった。太るように漢方薬まで飲まされた」と当時を回想した。

さらに「一生太らない体質だと思っていたけれど、初めてのワールドツアーの時に公演のために体重を増やそうと決心し、運動と食事で増量に成功した。ツアーが終わった時には52kgになっていた」と明かした。

2017年の『Gashina』活動時は43kg、2018年の『Heroine』活動時は41kgだったという。ソンミは「52kgになった自分の体がとても気に入っていた。ふっくらした自分の姿が美しく見えた」と語った。

しかし現在、ダンスではなく楽器演奏を取り入れた楽曲でカムバックしたソンミは「もう一度減量しようと思った。何年もかけて元の体重に戻した」と述べ、再び40kg台になったことを伝えた。

現在の体重管理については「朝はナッツ1袋と甘栗1袋。体力が底をつきそうな時は干しサツマイモを食べるけれど、それも70g入り1袋だけ」と明かし、驚きを誘った。

また、“びしょ濡れフェス”と呼ばれる「WATERBOMB」での大胆な衣装についても言及。「初めて着たけれど、再生数は私を見に来たんじゃなく、隣にいたダンサーのチャン・ヒョンスンを見に来たんだと思う」と笑いを誘った。さらに「歌っている時に、いたずらで口の中に水鉄砲を撃ってくる人もいて、自動的にうがいをしているみたいになる」と裏話を披露し、笑いを誘った。

