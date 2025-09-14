¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¡×3»ù¤Î¥Þ¥Þ43ºÐÎëÌÚ°¡ÈþàÀ¸Â¡õ¸ª¤À¤·á»äÉþ»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¾Þ»¿¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤¢¤ëÆü¤Î¡¡#¤¢¤ß¡¼¥´»äÉþ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Í¡¡¿åÊ¬¤È¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ãã¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿µÓÀþÈþ¤È¸ª½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö·Ú¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»äÉþ¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¡×¡Ö¥¢¥ß¡¼¥´ºÇ¶¯¡¢¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÙ¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2016Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£17Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£