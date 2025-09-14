43ºÐ¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ê¤¬¤é­àÀ¸Â­¡õ¸ª¤À¤·­á»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àamiamisuzuki¤è¤ê¡Ë

¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤È¤¢¤ëÆü¤Î¡¡#¤¢¤ß¡¼¥´»äÉþ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤Í¡¡¿åÊ¬¤È¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ãã¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤ò¹­¤²¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿µÓÀþÈþ¤È¸ª½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö·Ú¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»äÉþ¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¡×¡Ö¥¢¥ß¡¼¥´ºÇ¶¯¡¢¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÙ¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£

µÓÀþÈþ¤È¸ª½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àamiamisuzuki¤è¤ê¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2016Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¡£17Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£