＜Shinhan Donghae Open　最終日◇14日◇ジャック・ニクラウスGC（韓国）◇7471ヤード・パー72＞韓亜日3ツアー共催大会の最終ラウンドが終了した。2022年の日本ツアー賞金王・比嘉一貴が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル18アンダーで逃げ切り、今季初優勝（通算8勝目）を飾った。

トータル17アンダー・2位タイにスコット・ビンセント（ジンバブエ）とリチャード・T・リー（カナダ）。トータル16アンダー・4位タイにコー・タイチ（香港）らが入った。勝俣陵はトータル14アンダー・7位。谷原秀人と吉田泰基はトータル13アンダー・8位タイだった。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル9アンダー・30位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は15億ウォン。優勝した比嘉は2840万4000円を獲得した。
