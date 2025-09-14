「陸上・世界選手権、女子マラソン」（１４日、国立競技場）

初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が２時間２８分５０秒で７位に入り、日本勢では１９年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来３大会ぶりの入賞を果たした。２大会連続２度目の出場の佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝は１３位、４大会ぶり２度目の出場となる安藤友香（３１）＝しまむら＝も２８位で入賞はならなかった。

ただ小林は「安藤さんも佐藤さんも、経験豊富な方がずっと隣にいてくれたので大丈夫でした」と語った。走りきったあと、小林は先輩達の帰還をトラックで待ち続けた。そして佐藤、安藤と涙を流しながらの抱擁。ファンの感動を誘った。

「こういう世界の舞台を経験できたのはかなり大きな強みになる。無駄にしないようロサンゼルス五輪に向けて準備していきたい」と語った小林。佐藤と談笑している際、先輩がドリンクにむせて吹き出してしまった際には爆笑するシーンもあった。先輩達に支えられて走りきった初の世界の舞台。代表チームの絆の深さを示したシーンだった。