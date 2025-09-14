双子妊娠中の中川翔子「むくみも人間の限界にきてる」ふっくらお腹＆むくんだ足公開に驚きの声
【モデルプレス＝2025/09/14】タレントの中川翔子が9月14日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中のお腹や足の写真を公開した。
【写真】双子妊娠中の中川翔子、ファン驚きのむくんだ足
「双子お腹観察日記 寝るたびに大きくなってるまじで！今日も寝苦しく早く起きてしまった！」「双子に無事栄養と安静を届けます！」と近況を明かし、大きくなったお腹の写真を公開した中川。投稿では、最近食べた中華料理やお菓子を紹介し、「なんかもうむくみも人間の限界にきてる塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、あと少しを楽しむ！ギリギリまでがんばろう」とむくんだ足の様子も披露していた。
この投稿にファンからは「妊娠中に足ってこんなにむくむんですね…！」「足の写真びっくりしました！」「大変だと思うけど応援しています！」「日々成長していますね」と反響が寄せられている。中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
◆中川翔子、妊娠中の近況公開
