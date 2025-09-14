※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との不適切な関係を疑われた草太は離婚の危機に直面。しかし実際に関係を持っていたのは藤枝と芹でした。それからしばらくして、退職届を出した草太は、妻からの応援に力を得て信頼回復を誓います。一方、芹は藤枝との同棲話を白紙に戻すため、夫へ「慰謝料完済まで住まわせてほしい」と提案。しかし「目途も立っていないのに調子に乗るな」と一蹴され、1週間以内の退去を命じられます。猶予を失い、新居探しを余儀なくされた芹は、藤枝から「2人で住むアパートを契約しにいく」と連絡を受け、自分の意思を無視して進む同棲計画に顔面蒼白となるのでした。



■一緒に住めば？夫の提案に芹は…

■翌日…藤枝に声をかけられた芹の塩対応■「話しかけないで」毅然とした態度で伝える芹は夫から「もう離婚しているのだから、藤枝のアパートにでも行けばいい」と突き放されます。しかし、古くて狭い部屋で藤枝と暮らすなど考えられないと拒否感を募らせます。そこで芹は、会社で馴れ馴れしく話しかけてくる藤枝を意図的に無視することに決めました。さらに「ただでさえ噂になっているのだから、会社では話しかけないで」と毅然と伝えますが、その言葉の真意を藤枝が理解できるのかは、いまだ不透明なままでした。(スズ)