農家のおばあちゃん直伝「さつまいも」の食べ方

さつまいものおやつといえば、「大学芋」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか？外がカリカリで中がホクホクの完璧な大学芋って意外と作るのが難しいんです。今回は、農家のおばあちゃん直伝の絶品レシピを紹介します。つくれぽで絶賛される味を作ってみませんか？

▼おばあちゃん直伝レシピは食感も甘さも絶妙

おいしすぎて、冷める前に待てずに食べきっちゃう人続出です。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「飴がカリカリになっておいしかった」「外がカリカリで中がホクホクでした！」など、ドロっとなりがちな大学芋が、カリッと仕上がったレシピを絶賛する声がたくさん届いています。





飴を絡めるタイミングを見極めるのが意外と難しい…とのつくれぽもありますが、少し焦げたり、待ちきれずにとろっとしてしまったり、いろいろ挑戦しながら自分だけの絶妙バランスを見つけてみてくださいね。大量のさつまいもが手に入ったときは、ぜひ農家直伝の大学芋を作ってみてください。（TEXT：青木千奈）

