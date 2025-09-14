料理研究家の桜井奈々が13日に自身のアメブロを更新。3連休中に訪れた東京ディズニーシーで歓声があがった理由を明かした。

この日、桜井は「三連休だし開園早まるだろうとはよんでましたが、、、なんと、、本日のディズニーシー8時開園」と予定より早く開園したことを明かし「アナウンス流れたら わあーーー 待機列から歓声あがりました」とパークエントランスの様子を報告した。

続けて「7時30分から手荷物検査始まりあっという間に！！」と述べ「ひとまずソアリンかファンタジースプリングス行くかの選択。子供たちリクエストでファンスプへ」と子どもたちの希望でディズニーシーの8番目のテーマポートである『ファンタジースプリングス』に向かったことを明かした。

また『ファンタジースプリングス』までの道のりについて「ザ。忍耐と体力が試される。笑 入り口からめちゃくちゃ遠い」「とにかく何も考えずにひたすら歩く」とコメント。「まずは先月ミュージカルを見たピーターパン アトラクションは8時半開始でした」と明かした。

最後に「ということで今日はディズニーシーで、遊びます」とつづり、ブログを締めくくった。