Da-iCEがNHK『Venue101』に生出演！夏の高校野球応援ソング「ノンフィクションズ」を迫力のダンスと共に披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年夏の高校野球の応援ソングとして人気を博したDa-iCEの「ノンフィクションズ」。9月13日のNHK『Venue101』に出演したDa-iCEが同曲を生パフォーマンスで披露した。

■野球になぞらえて9人のダンスメンバーで力強く踊り唄う！

「ノンフィクションズ」は、『2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園テーマソング』に採用され、メンバーの工藤大輝・花村想太が作詞曲を担当。『熱闘甲子園』のテーマソングをはじめ、『甲子園への道』など、高校野球関連番組で使用されて、夏の甲子園を盛り上げた。

今回のパフォーマンスでは、avex ROYALBRATSを迎え、野球のプレー人数に合わせてダンスメンバーを9人で構成。圧倒的な歌唱力と力強いダンスで番組を盛り上げた。歌唱後には、番組MCの濱家隆一と生田絵梨花が「この楽曲は、素晴らしい振り付けと高い歌唱力を感じられるところが魅力的。パフォーマンスにもパッションが溢れていました！」とコメントした。

■トークではDa-iCE・大野＆岩岡が思い出の写真で青春を振り返る

トークコーナーでは、出演者のレア写真で青春時代を振り返る「一番”エモい写真”はどれ？青春写真決定戦」に、Da-iCEから大野と岩岡が参加。大野は、大雪に上半身裸でダイブした写真を披露し、岩岡は「大輝(たいき)、控え室で待機(たいき)中」と名付けた、ものすごい姿勢で寝てしまう工藤の写真を見せ、会場が笑いに包まれる一幕も。

出演後には「生ライブならではの、熱のこもったパフォーマンスが最高でした！」「トークもパフォーマンスもとても楽しかった！」「ノンフィクションズを聴くとやっぱり元気もらえる！」など、番組の出演に多くの声が寄せられた。

■「ノンフィクションズ」MV

■リリース情報

2025.07.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ノンフィクションズ」

2025.09.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tasty Beating Sound」

■ライブ情報

『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』

10/07（火）大阪・大阪城ホール

10/08（水）大阪・大阪城ホール

10/29（水）静岡・静岡エコパアリーナ

10/30（木）静岡・静岡エコパアリーナ

11/02（日）福岡・マリンメッセ福岡A館

11/03（月）福岡・マリンメッセ福岡A館

11/11（火）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

11/13（水）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

■関連リンク

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp