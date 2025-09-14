Da-iCEがNHK『Venue101』に生出演！夏の高校野球応援ソング「ノンフィクションズ」を迫力のダンスと共に披露
2025年夏の高校野球の応援ソングとして人気を博したDa-iCEの「ノンフィクションズ」。9月13日のNHK『Venue101』に出演したDa-iCEが同曲を生パフォーマンスで披露した。
■野球になぞらえて9人のダンスメンバーで力強く踊り唄う！
「ノンフィクションズ」は、『2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園テーマソング』に採用され、メンバーの工藤大輝・花村想太が作詞曲を担当。『熱闘甲子園』のテーマソングをはじめ、『甲子園への道』など、高校野球関連番組で使用されて、夏の甲子園を盛り上げた。
今回のパフォーマンスでは、avex ROYALBRATSを迎え、野球のプレー人数に合わせてダンスメンバーを9人で構成。圧倒的な歌唱力と力強いダンスで番組を盛り上げた。歌唱後には、番組MCの濱家隆一と生田絵梨花が「この楽曲は、素晴らしい振り付けと高い歌唱力を感じられるところが魅力的。パフォーマンスにもパッションが溢れていました！」とコメントした。
■トークではDa-iCE・大野＆岩岡が思い出の写真で青春を振り返る
トークコーナーでは、出演者のレア写真で青春時代を振り返る「一番”エモい写真”はどれ？青春写真決定戦」に、Da-iCEから大野と岩岡が参加。大野は、大雪に上半身裸でダイブした写真を披露し、岩岡は「大輝(たいき)、控え室で待機(たいき)中」と名付けた、ものすごい姿勢で寝てしまう工藤の写真を見せ、会場が笑いに包まれる一幕も。
出演後には「生ライブならではの、熱のこもったパフォーマンスが最高でした！」「トークもパフォーマンスもとても楽しかった！」「ノンフィクションズを聴くとやっぱり元気もらえる！」など、番組の出演に多くの声が寄せられた。
■「ノンフィクションズ」MV
■リリース情報
2025.07.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ノンフィクションズ」
2025.09.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tasty Beating Sound」
■ライブ情報
『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』
10/07（火）大阪・大阪城ホール
10/08（水）大阪・大阪城ホール
10/29（水）静岡・静岡エコパアリーナ
10/30（木）静岡・静岡エコパアリーナ
11/02（日）福岡・マリンメッセ福岡A館
11/03（月）福岡・マリンメッセ福岡A館
11/11（火）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
11/13（水）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
