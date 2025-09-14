「マウスピース型矯正」で口臭が気になる… 口腔ケアと日常生活における注意点を歯科医が解説

「透明で目立ちにくい」と人気のマウスピース型矯正ですが、適切なケアを怠るとむし歯や口臭のリスクが高まることはあまり知られていないようです。今回は、マウスピース型矯正の治療中の口腔ケアのポイントや日常生活における注意点を、「みずた歯科医院」の楊先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

楊 義弘（みずた歯科医院）

日本歯科大学卒業。東京都内の歯科医院での勤務を経た後、東京都西東京市に位置する「みずた歯科医院」に入職。その後、理事長に就任。日本成人矯正歯科学会、日本小児歯科学会、日本メタルフリー歯科学会の各会員。

編集部

マウスピース型矯正をしているときの歯ブラシの選び方・磨き方のポイントを教えてください。

楊先生

マウスピース型矯正中の歯磨きは、基本的に矯正開始前と同じ歯ブラシを使っていただいて問題ありません。ただし、歯の表面にアタッチメントという補助装置がついている場合は少し注意が必要です。アタッチメントは自分では外せないうえに汚れがたまりやすいため、歯ブラシの毛先を使って丁寧に磨きましょう。

編集部

歯磨きのほかに、取り入れたい口腔ケアはありますか？

楊先生

歯ブラシでの清掃に加えて、デンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の清掃をおこなうことも大切です。マウスピースで覆われる部分なので、念入りにケアしましょう。また、フッ素（フッ化物）配合の歯磨き剤や殺菌成分配合の洗口液を使うのも効果的です。これらのケアを日常的に取り入れることで、より健康的な口内環境を保つことができます。

編集部

マウスピース自体の洗浄や消毒はどのようにおこなうべきですか？ また、その頻度はどのくらいが適切ですか？

楊先生

マウスピースのお手入れは、毎日欠かさずおこないましょう。おおよその汚れは軽くこするだけでほとんど取れるので、指や柔らかい歯ブラシを使って水で洗うだけで問題ありません。ただし、歯磨き粉は使わないようにしてください。研磨剤でマウスピースを傷つける可能性があります。また、週に1～2回は専用の洗浄剤を使うと、目に見えない汚れや匂いも取れて、より清潔に保てるでしょう。

編集部

マウスピース型矯正中の飲食で注意したいことは何ですか？

楊先生

基本的に、マウスピースをつけたまま口にできるのは「お水」だけです。それ以外の飲食時はマウスピースを外し、食べ終わったら歯を磨き、マウスピースを洗浄してから再装着しましょう。マウスピースを装着したままの飲食は、むし歯のリスクだけでなく、マウスピースの着色や変形のリスクもあります。とくに、熱い飲み物や着色しやすい食べ物には注意が必要です。

※この記事はMedical DOCにて＜「マウスピース型矯正」で起こりやすいトラブルはご存じですか? 対処法や口腔ケアの重要性も歯科医が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。