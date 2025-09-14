Image: Age Tachi Masahiro

キャッシュレスが主流になった今でも、ランチの割り勘や自販機、災害時の備えなど、現金の出番は意外と消えないものですよね。

必要最低限の現金は残しつつ、もたつきという「余計」だけを取り除く設計のコインケース、それが「opus 22」です。

支払いの所作を洗練されたものへとアップデート。約30gという軽さも相まって、毎日持ち歩きたくなる新しい相棒を紹介させてください。

心地よいワンタッチ開閉

「opus 22」最大の特長は、金具を一切使わない独自の開閉システムです。一般的なコインケースが採用するホックやファスナーと違って、革と糸だけでの機能美を追求しました。

本体中央を軽く押すだけで、「パカッ」と開き、閉めるときにはユニークな台形のフタが吸い込まれるように底面へ収まる構造。

軽く振ったくらいでは勝手に開かない絶妙な力学バランスは、実に30カ月もの開発期間を経てたどり着いた答えです。

金具の経年劣化やファスナーが噛むといった故障のリスクが少なく、永く使いやすい設計。まさに「用の美」を体現した設計といえるんじゃないでしょうか。

見渡せるから、支払いがスピーディー

従来の筒型コインケースで経験する、あの煩わしさ。「opus 22」が軽減します。フタを開けば、硬貨が俯瞰でき、必要額を即座に見つけられます。開いたフタは受け皿になり、取り出しと収納の往復が短くまとまります。

また、2室構造は100円とそのほか、あるいは硬貨と紙幣といった分別収納が叶って、自分のスタイルに沿った整理を助けます。

これ、几帳面な方にとっても、納得の使い心地ではないでしょうか。

カードサイズ、なのに頼れる容量

一覧性：すぐ見つかる受け皿：落としにくい2室構造：迷いを減らす

サイズは横104mm × 縦59mm × 厚さ24mm、クレジットカードとほぼ同じ占有感です。重量はおよそ30gと、大きめの消しゴムと同程度の軽さを実現しました。

硬貨なら約30枚、四つ折り紙幣なら4枚まで収納でき、ミニ財布でありがちな「お釣りで閉まらない」問題を遠ざけます。ポケットの膨らみを抑えつつ、現金運用の自由度はむしろ高まる。携帯性と一覧性の両立は、現代人のニーズに応える、最小限と最適化の交点です。

時間で仕上げる「WINE」レザー

素材には、オリジナルの熟成レザー「WINE」を贅沢に使用。成牛皮を植物性タンニンでじっくりと鞣（なめ）し、天然のオイルとワックスを浸透させた後、50時間もの日光照射で熟成感を深めるという、途方もない手間をかけています。そうして生まれた革には柔らかさと堅牢さが同居し、使うほどに自分だけの色艶を帯びていきます。

落ち着いた5色のカラーバリエーションと、それを引き立てる糸色の組み合わせも洒脱な印象。革職人の手で、1つひとつ丁寧に仕立てられた逸品です。

ポケットの中から支払い作法をアップデート

ここまで読み進め、どうやら「opus 22」が、単なるコインケースではなさそうだ…ということにお気づいただけたでしょうか。支払いをスマートな時間に変えるだけでなく、所有する喜びまで満たしてくれる、まさに現金とキャッシュレスの間の橋渡し役にうってつけです。

この洗練された機能美が、日常をちょっと豊かにしてくれるはず。以下Webページで詳細をチェックして、これまでの支払いルーティンに差し込んでみてください。

