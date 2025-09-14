◇カーリング・日本代表決定戦最終日 女子決定戦最終戦 フォルティウス ― SC軽井沢クラブ（2025年9月14日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子最終戦が14日に行われ、1次リーグ（L）2位のフォルティウスは同1位のSC軽井沢クラブと対戦。1次Lの成績を持ち越し、2勝2敗で勝った方が日本代表権獲得の大一番の第5エンドに3点を奪うビッグエンドで会場を沸かせた。

第3エンドに相手スキップ上野美優にスーパーショットを決められ逆転された中で迎えた第5エンドだった。その上野美優がミスショットを見せると、フォルティウスのスキップ吉村紗也香はその隙を見逃さなかった。

第3エンドでSC軽井沢クラブに傾いた流れを引き戻す3点。勝てば代表、負ければ五輪への道が立たれる最終決戦の戦いにネット上も興奮。「一つのミスも許されないんだな」「しびれる」「鳥肌立つ緊張感…汗」「序盤からナイスショットの応酬」「どっちもすげー」「やっぱりカーリング面白い」「メンタル凄いな、みんな」「最終決戦は天国と地獄…ドキドキ胸が痛い」などの大きな反響を呼んでいる。

前半戦となる第5エンドを終え、フォルティウスが4―2と2点をリードして折り返した。