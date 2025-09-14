日本初の本格派アクション女優で現在はフラワーアーティスト、シャンソン歌手「鬼無里まり」としても活動する志穂美悦子が１４日までにＳＮＳを更新。世界陸上を生観戦したことを明かし、「大ｅｘｃｉｔｅ！」と興奮を伝えた。

志穂美は１９８７年、歌手・長渕剛と結婚。８８年３月、第１子長女で女優の文音をはじめ３人の子がいる。

１３日、インスタグラムで「昔、銀メダルとったな。岡山にいたころ、わたし、陸上競技部に所属していた。どれだけ総合陸上競技場に通ったことか、、特に夏、総体のために練習して総体のために闘うと言っても過言ではないぐらい真っ黒に日焼けして走っていた。８０Ｍハードルで銀メダル！二位ではぜんぜん誇れないのだが、それでも県大会でのメダルは嬉しかった」と振り返り、「今朝、わたしは久しぶりに国立競技場にいる！いる！陸上選手ならみんな味わうこの競技場の興奮。大ｅｘｃｉｔｅ！」「とてつもない興奮と臨場感！」と伝えた。

ファンからは「おったんや！」「すぐさまトラックに出ても現役選手と変わらない筋肉美！！♥」「素敵すぎます」「カッコイイ」などの声が届いている。