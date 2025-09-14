ソファの上で仲良く寝転んでいた赤ちゃんと猫さん。触りたくて手を伸ばした赤ちゃんに、猫さんが素敵な対応を見せてくれました。

優しさにあふれた光景は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「優しすぎて泣ける」「めっちゃ可愛い♡」「ニャンとも微笑ましい光景」「こんなんアニメでしか見たことないw」といった称賛の声が寄せられています。

【動画：触りたそうに手を伸ばしてくる赤ちゃんに…】

距離が縮まって

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、赤ちゃんと猫さんの微笑ましすぎる姿。この日ソファの上では、赤ちゃんとキジトラ猫の「ももまる」ちゃんが仲良く寛いでいたといいます。

最近は赤ちゃんが関心を寄せ始めたことで、猫さんたちとの距離がグッと近づいてきているのだそう。じっと見つめる赤ちゃんと、寝転がりながら見上げるももまるちゃん。見つめ合うふたりが可愛すぎます！

優しすぎるももまるちゃん

手を伸ばせば届く距離に赤ちゃんがいても、ももまるちゃんは全く動じずにリラックスしていたそう。そしてついに、触りたそうに手を動かしていた赤ちゃんの指先がちょんっと、ももまるちゃんの頭に触れたのだとか。

何度か触られても前足を握られても逃げずに、驚くほど冷静なももまるちゃん。むしろ動かずにいてくれる姿は、赤ちゃんの手が触れるのを待ってくれているようにも見えます。ママさんもそんなももまるちゃんの優しい性格をよく理解しているため、安心して見守ることができるそうです。

本当に猫？

あまりにも素晴らしい対応を見せてくれるももまるちゃんの姿は、「本当に彼女は猫なのでしょうか」とママさんも疑問に思うほどだったそう。そして、終始変わらないももまるちゃんの感情が読めない表情に、笑いのツボを押されてしまったといいます。

その後、一度体を起こしたもののやはり逃げず、ももまるちゃんはすぐに元の位置に。ところがインターホンが鳴ると、慌てた様子でダッシュ！インターホンにはビビってしまう可愛いももまるちゃんなのでした。

投稿には「ももちは猫界の天使ですね！間違いない！」「さすがモモチ、しっかりオネエちゃんしてますね！」「赤ちゃんから接近させるなんて、すごいよももち！」「赤ちゃんとももちのコンビ尊い」「ももちゃんの口元が可愛すぎます～♡」「これからの2人がとっても楽しみです！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、ももまるちゃんと先輩猫のとらまるくんとご家族の日常の様子が投稿されています。預かり子猫も増えて、ますますにぎやかになった日々の様子に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。