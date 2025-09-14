大きな先住犬がいるおうちにやってきた2匹の子猫。3匹の仲良しな姿が話題になっています。投稿は6000件を超えるいいねを獲得し「家族に大切にされて幸せだぁ～」「いつも３人一緒で可愛すぎる」「いぬのお兄ちゃん優しいね」といったコメントが集まっています。

【写真：２匹一緒に保護された赤ちゃんネコ→家には大型犬が住んでいて…あまりにも尊い 『心温まる成長記録』】

小さな2匹の子猫

TikTokアカウント「poteto」に投稿されたのは、2匹の子猫を迎えてからの軌跡。くろろちゃんとしろろちゃんが飼い主さんのおうちに来たときは、体が小さな子猫のときでした。まだミルクが必要なほどだったそうです。

大きな先住犬と仲良しに

飼い主さんのおうちには大型犬のぽてとちゃんがいましたが、子猫たちとすぐに仲良くなりました。くろろちゃんとしろろちゃんが、ぽてとちゃんの体の上で丸くなって寝る可愛い姿を見せてくれたそうです。ぽてとちゃんと子猫たちはいつも一緒にいるようになったのだそう。3匹の表情から安心しているのが伝わってきます。

くろろちゃんとしろろちゃんも仲良しで、2匹で丸くなってアンモニャイトになったり、一緒に猫草を食べたりしていたそうです。遊び盛りの子猫なので、たまにけんかもしていたといいます。

成長しても仲良しな3匹

子猫たちは成長して大きくなりましたが、まだまだやんちゃなところもあるそうです。ぽてとちゃんにじゃれることもありますが、ぽてとちゃんは怒ることはないのだそう。見ているだけで穏やかな気持ちにさせてくれる仲良しなくろろちゃん、しろろちゃん、ぽてとちゃんでした。

投稿には「大きなわんこと仲良しで寝てる姿は癒される」「大型犬と子猫の組み合わせは最強タッグ」「2匹でのアンモニャイト可愛すぎます」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「poteto」では、くろろちゃん、しろろちゃん、ぽてとちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「poteto」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。