「重ね着苦手」でも大丈夫！【ZARA】“季節の変わり目”の救世主！「上品ベスト」

“重ね着は着膨れしそう” “難易度が高そうで苦手” という人でも取り入れやすいのが、ベスト。暑さが長引く今の時季は、軽やかでコーデがぐっと今っぽく見えるのも魅力です。体温調整にも役立つジレは、この秋のおしゃれにも頼れる存在。きれいめ派にもカジュアル派にもおすすめの「上品ジレ」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしたので、お買い物リストにぜひ加えてみて。

サイドストライプが効いた「ロングジレ」

【ZARA】「サイドストライプ入りロング丈ベスト」\9,990（税込）

端正なノッチドラペルが印象的なロング丈ベスト。共布のタイベルトでウエストマークすればメリハリがつき、サイドに入ったラインがさりげないアクセントに。シームポケットや布ボタンなど細部まで上品に仕上げられた、季節の変わり目に重ねやすい一枚です。

一枚でも着られて即戦力に！「大きめポケット付きベスト」

【ZARA】「ZW COLLECTION ボリュームベスト」\10,990（税込）

襟付きで上品な風合いのベスト。即戦力として一枚でも着られ、ゴールデンブラウンカラーで秋の先取りもできそうです。広めのアームホールで重ね着がしやすく、サイドポケット付きなのも高ポイント。同色同素材のパンツを合わせたセットアップコーデもおすすめです。

重ね着しやすいゆるめが便利な「オーバーサイズベスト」

【ZARA】「ZW COLLECTION オーバーサイズ ダブルブレストベスト」\15,990（税込）

ビスコース混紡糸を使用した、落ち感のあるルーズフィットベスト。端正なノッチドラペルとダブルブレストのデザインが、きちんと感をプラスする大人っぽい一枚です。カラーは爽やかなパステルイエローで、羽織るだけで季節の変わり目コーデがぐっと更新されそう。

洗練デザイン × 黒で通勤からお呼ばれまで活躍「黒ベスト」

【ZARA】「オーバーサイズ ベスト 50TH ANNIVERSARY」\17,990（税込）

上品さが際立つブラックベスト。ノッチドラペル & ダブルブレストデザインで、羽織るだけでスタイリッシュに締まります。落ち着いたブラックは、お呼ばれや子どもの学校行事、通勤まで幅広く活躍。ZARA 50周年記念コレクションから登場した特別な一枚なので、ぜひチェックして。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

