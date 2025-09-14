◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

二重の大きな意味を持つ挑戦をしてきた巨人・乙坂智外野手の背中がたくましく映った。「進んできた道に後悔はないですよ。少しは可能性も見せられたかな」。７月に巨人へ加入するまで、メジャーの夢を追いかけて異国でプレー。２１年オフにＤｅＮＡを退団してから、メキシコ、ベネズエラ、米独立リーグなどで腕を磨いてきた。「メジャーでやりたいという小さい時からの思いからですね」。いつクビを通達されてもおかしくない契約、長時間移動など日本とは全く異なるシビアな環境。それでもＭＬＢでプレーするために心は折れなかった。

自らの野望を実現するためだけではない。パイオニア精神も胸に宿して奮闘していた。メジャー入りを実現するためにはＮＰＢで活躍して海外ＦＡ権を行使するか、ポスティングシステムを利用して海を渡ることが一般的。日本人選手が中南米のリーグなどからＭＬＢを目指したケースはほとんどない。「相当きついけど、面白いことをしたかった。メキシコとかを経由してメジャーに行ったら後々の選手にも行ける、このルートもあると示せる。あの人で行けるなら俺も行けるって、勇気も与えられるかな、と」。今年の５月には、マイナー契約ながらマリナーズと３１歳にして異例ともいえる契約を勝ち取った。最終的にメジャー昇格は果たせなかったが、あと一歩のところまで到達した。

日本球界に復帰後、ここまでは主に２軍で牙を研ぐ日々を送る。ただ、これまで何度もはい上がってきた。シーズン最終盤、そしてポストシーズン。唯一無二のストーリーを紡ぐ乙坂が、輝きを放つ瞬間を待ちたい。（巨人担当・宮内 孝太）

◆宮内 孝太（みやうち・こうた） ２２年に入社。２３年からは巨人担当。