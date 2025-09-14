◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

秋華賞トライアルは３歳牝馬１７頭（タガノアビーは競走除外）で争われ、１番人気で今年のオークス馬、カムニャック（栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が、直線抜け出してフローラＳから３連勝で重賞３勝目を挙げた。勝ちタイムは１分４３秒５。

近年は前哨戦を挟まず秋華賞に直行するケースが多く、同レースのオークス馬参戦は１６年シンハライト（１着）以来９年ぶり。３か月半ぶりのレースでも貫禄を見せつけた。川田将雅騎手は、昨年のクイーンズウォークに続く連覇で、武豊騎手に並ぶ歴代最多タイの６勝目。

２着は７番人気のテレサ（松山弘平騎手）、３着は１０番人気のセナスタイル（岩田康誠騎手）が入った。

川田将雅騎手（カムニャック＝１着）「４コーナーまではとてもいい内容で、返し馬もよかったですし、レース自体も、とてもよく走ってこれました。自分のリズムを大事にしながら、この子が走りたいリズムで、とてもいい雰囲気で４コーナーまでは来られてました。４コーナーで内側から当てられて、そこでほどけてしまって、危うく落ちるところまで行くくらいの動き。それでも動けなくなったところから動いてくれて、馬の能力だけで何とか勝ち切れたというところです。まずは無事に終わっていてほしいなと。脚もひねっているかもしれないですし、そういうところをしっかりケアして次に向かえたらと思います」