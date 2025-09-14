3着馬までに秋華賞の優先出走権が与えられるG2「ローズS」が阪神競馬場（芝1800メートル）で行われ、カムニャック（友道、父ブラックタイド）が1番人気に応えて優勝した。オークス馬のローズS優勝は16年シンハライト以来、9年ぶり。川田将雅騎手はこのレース連覇で6勝目となった。

スタートを決め、8番手付近を進んだカムニャック。インから先に先頭に立ったルージュソリテールを残り150メートルでかわすと、しっかりと前に出た。重賞は3勝目となった。

2着は7番人気のテレサ、3着は10番人気セナスタイルで、ここまでが秋華賞の優先出走権を獲得。3連単は12万1090円ついた。

▽川田将雅騎手

4コーナーまでは、とてもいい内容だった。返し馬も良く、レース自体、とても良かった。この子が走りたいリズムで、とてもいい雰囲気で4コーナーまでは来れていた。（ただ）4コーナーであれだけ内からブチ当てられて、そこでほどけてしまって、危うく落ちるところまでいくぐらいの動きなので…。一度ほどけて動けなくなってしまったところから動いてくれた。馬の能力だけで何とか勝ち切れたというところ。まずは無事に終わっていてほしい。しっかりとケアをして、いい状態で次に向かえたら。