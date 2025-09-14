“逆ギレドロボー”が窃盗品で店員殴打し逃走　アメリカ…スーパー“出禁”男が“逆ギレ”で大暴れのあげく逮捕　イギリス

アメリカのショッピングモールで、商品を盗んだ男女が店員に殴りかかる事件が発生した。2人は10万円以上を盗み出し、制止しようとした店員を殴ったあと逃走した。

一方、イギリスのスーパーでは、男が商品を投げて暴れ、警察が駆けつけて逮捕された。男は店を出禁されたことに腹を立てていたという。

男女の窃盗犯が盗品で店員を殴り逃走

アメリカ・オハイオ州のショッピングモールで撮影されたのは、盗んだ商品で店員を殴りつける男女の姿だった。

この2人は店から10万円以上の商品を盗みとり、外に出ようとしていた。それに店員が「ちょっと待った！」と服をつかんだ瞬間、盗んだ商品で店員を殴ったのだ。

店員は思いもよらぬ反撃になすすべなしで、2人組の強盗はそのまま逃走したという。

出禁男がスーパーで大暴れ

一方、イギリスでも“逆ギレ”する犯人の姿があった。スーパーマーケットで男が手当たり次第に商品を投げつけ、大暴れしていたのだ。

割れたビンからは中の液体が漏れ、床が濡れてしまっていた。男は棚の商品を床にばらまくなど、やりたい放題だった。

さらに壁のモニターをめがけ物を投げつけ、破壊していた。

約3分後、警察官が到着した。犯人はまさかの警察官にも投げつけるのかと思いきや、あっさり降参した。自ら腕を差し出し、御用となった。

実はこの男、この店から“出禁”となっていた。この日再び店に現れたところを注意されると逆上し、店員に襲いかかるなど暴れ回ったという。

（「イット！」 9月11日放送より）