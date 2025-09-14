明治天皇の玄孫（やしゃご）で作家の竹田恒泰氏（49）が14日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。同番組では「それでも“大災難”はやってくる 都市伝説・陰謀論 徹底解明SP第2弾」をテーマに討議した。

「“予言者”の予言を信じることはあるか」の質問に「信じない」とパネルに掲示し、一方で「当たることがある」のは「動物霊？」と回答した。

竹田氏は「“予言”は当たることがある。でも、外れることもある」と主張した。

「当たった」とする自らの災難について、竹田氏は車の免許を取りたてだった18歳のとき、単独で事故を起こし、「ちょっとケガしただけ」だったが、車は廃車になった。

自宅に帰り、「あれっと思った。正月に占い師から『今年、事故が起きるから気をつけなさい』って、3つの日付をもらっていた」。机の中から、恐る恐る紙を取り出すと「その（事故した）日付が書いてあった」と明かすと、スタジオは「えっ〜！ すごい」とざわついた。

竹田は「四柱推命の先生だったけど、3つ日付があって、この日は事故に遭いやすいから気をつけなさいって。毎年、母と祖父母が聞いてきて、メモをくれた」と説明し、「まあ、いいだろうって、もうびっくり。翌年から熟読するようになった」とオチをつけ、笑わせた。

「予言が当たる」のは「それって動物霊だと思う」と話すと、共演者は「動物霊？」と疑問を投げかけた。

竹田は「その情報はどこから来てますか？ 例えば天照大神だったら、そんな細かいことをするわけがない」と説明し、「低級霊。例えば、隣の部屋で字を書き、（予言者が）いまあなたの書いた字はこれですよね。人間にはその能力はないけど、低級霊にはできるはず」と力説した。