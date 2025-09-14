テレビの前でソワソワと待ち続けていたというワンコ。いざ映画が始まると、目を疑うような“人間さながら”の行動を見せたのだとか。その驚きの光景は、記事執筆時点で85万回再生を突破し、「賢すぎる」「天才犬」「人間にしか見えん！」などのコメントが寄せられています。

【動画：テレビが好きな大型犬→『お気に入りの映画』が始まった途端…まさかの『人間にしか見えない行動』】

ついにこの日がやってきた…！

Instagramアカウント『nicorui99』に登場するのは、スタンダードプードルのレンくん。ある日、金曜ロードショーで『ペット2』が放送されると知り、開始前からテレビの前でソワソワ待っていたのだそう。投稿主さんによると、レンくんはCMを見てから、ずっと楽しみに待っていたといいます。

そしていよいよ映画が始まると、レンくんは椅子に前足をかけて画面を凝視。床に座ってもなおテレビから目を離さず、パパが部屋に入ってきても気にせず夢中になっていたんだとか。その様子からは、作品を心待ちにしていた気持ちが伝わってくるようです。

言葉を理解している！？

画面を目で追いながら口を動かしたりと、表情豊かなレンくん。その姿は「うわ～すごい」と言っているように見える瞬間もあったといいます。さらに、ママがパパに話しかけた際には、自分に向けられたと思ったのか振り返ったり、うなずいたりする場面も。

まるで会話に参加しているかのような行動にも、レンくんの賢さを感じさせられます。言葉をどこまで理解しているのかは分かりませんが、やり取りに加わっているように見える様子はとても微笑ましいものでした。

映画の世界に入り込み…

映画の中で赤ちゃんや犬が登場する場面では、レンくんがテレビに鼻先を近づける姿も。投稿主さんによると、レンくんはなんでもテレビから学ぶといいます。今回の映画では、「赤ちゃんは可愛い」「守る」ということを学んでいるようだったとか。可愛らしい解釈にクスッと笑えます。

その後は、ソファの上でひじ掛けにあごをのせたり、床の上で伏せの姿勢になったりしながらも、最後までずっと見続けていたそうです。横ではパパが眠ってしまったのに対し、レンくんは真剣な表情のまま作品を鑑賞していたとのこと。まるで映画好きな人間のような、賢すぎるワンコのお姿だったのでした。

投稿には「こんなに真剣にしかもちゃんと理解しながらテレビを見る犬いる？もう人間にしか見えない」「CMで放映を期待って賢すぎるし可愛すぎる」「集中力、人間以上」「本当に内容理解して観てる感じたまらなく愛しいですね」「こんなガチでTVみてる、わんちゃんはじめて見た！かわいい」「凄い！集中力半端ない！ずーっと観てるなんて理解してるとしか思えない」「マジで楽しそうな顔してるー♡」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『nicorui99』では、レンくんを含めた5匹の兄弟犬たちが登場します。テレビ好きのレンくんが、色々な映画に夢中になっている可愛い姿も。是非、覗いてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nicorui99」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。