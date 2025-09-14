◆プロボクシング ▽世界スーパーミドル級（７６・２キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 ●４団体統一王者・サウル“カネロ”アルバレス（判定）ＷＢＯ同級１位・テレンス・クロフォード〇（１３日＝日本時間１４日、米ラスベガス・アレジアントスタジアム）

ＷＢＡ世界スーパーウエルター級王者テレンス・クロフォード（３７）＝米国＝が、世界スーパーミドル級４団体統一王者サウル“カネロ”アルバレス（３５）＝メキシコ＝を３―０判定（１１６―１１２、１１５―１１３×２）で下した。世界４階級制覇王者同士のメガファイトを制したクロフォードは、史上初となる３階級（スーパーライト、ウエルター級、スーパーミドル級）での４団体統一を達成した。さらにライト級からスーパーウエルター級までの４階級に続き、スーパーミドル級で５階級制覇を達成。無敗での５階級制覇は、フロイド・メイウェザーに次ぎ史上２人目となった。

戦績はクロフォードが４２戦全勝（３１ＫＯ）、カネロが６３勝（３９ＫＯ）３敗２分けとなった。

クロフォードは自身が王座を保持する階級から２階級上げての挑戦だった。序盤はカネロがフィジカルを生かしてプレスを強めたが、クロフォードはジャブを突いてアウトボクシングで対抗した。終盤は接近戦での打ち合いに。攻勢を強めるカネロに対し、クロフォードが左を的確に顔面にヒットさせポイントを重ねた。試合後、リング上のインタビューで「カネロは偉大なチャンピオンだ。彼には脱帽するしかない。彼を尊敬している。自分がここにいるのは偶然ではない。全てのサポーターと、全てのアンチにも感謝したい」と語った

３階級での４団体統一を達成したクロフォードは、パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で世界ヘビー級４団体統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）に次ぐ３位につけている。同日に井上ＶＳアフマダリエフも行われるが、クロフォードが井上、ウシクを抜いて１位に返り咲く可能性が出てきた。