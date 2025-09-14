幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。秋田県東成瀬村での1泊2日の日程での古民家生活を公開した。

前の動画では、「地域おこし協力隊」として活動していた東成瀬村に自宅が2つあると告白。その内の1つは「強制退去になってしまいまして。この村に来てまだ1年半。私としてはまだこの村にいたかったんですけど、かなり速やかに出て行かなきゃいけないそうなので」と退去する動画をアップした。

今回は「いけはうす」との看板が掲げられた古民家を公開。看板には「※外観撮影可」「※迷惑行為不可」とあった。実際に古民家内を動画で紹介。電気とガスは通っておらず「この家の最大の難点はトイレがまだ使えないことなんです」と告白。「なので今日1日、トイレをしたくなったら、裏庭で適当にします。草陰に隠れて適当にちゃっちゃとします」と語った。

その後、裏庭の草刈りや裏庭から野菜を採取。その野菜を調理したり、真っ暗になった部屋で就寝する姿などを公開した。

秋田県出身のいけちゃんは東成瀬村に住み、東京との2拠点生活を展開していた。YouTubeサブチャンネル「村人いけちゃん【田舎移住】」で、古民家を改修するなどの動画をアップ。昨年4月から「地域おこし協力隊」として活動していたが、不倫疑惑報道後の7月31日に東成瀬村の町役場へ「一身上の都合で」と自ら退任を申し出て、受理されていた。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。