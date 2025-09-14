米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１３日（日本時間１４日）に放送され、ＡＥＷ統一王座決定トーナメント１回戦は同王者のオカダ・カズチカ（３７）と、新日本プロレスのＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が勝ち上がった。

竹下はアンソニー・ボウエンズと対戦。一進一退の激しい攻防となり、リバースフランケンシュタイナーで叩きつけてもフェイマサーで切り返された。勝負をかけてコーナー上のボウエンズに雪崩式ブレーンバスターを狙うが、スイング式ネックブリーカーで叩きつけられた。だが、相手のモリーホップ（ローリングエルボー）をかわしてブルーサンダーボムで豪快にマットへと打ちつけ、最後はヒザ蹴りからレイジングファイヤーを決めて３カウントを奪った。

王者オカダはベルトをかけてマイケル・オクと激突。悪の「ドン・キャリス・ファミリー」と共闘する王者には序盤から「オカダ！ オカダ！」のチャントも起きた。序盤はオクの空中殺法に手を焼くが、相手がコーナー上段に上がったところで下からドロップキックを叩き込み、場外へと転落させた。

さらにダイビングエルボードロップから中指式レインメーカーポーズ。オクから打撃技で怒とうの反撃をくらうも、コーナーへの串刺しドロップキックをかわして逆転する。レインメーカーは丸め込みで切り返されるも、オクを強引に抱え投げてツームストーンパイルドライバーを発射。とどめのレインメーカーをぶち込み、横綱相撲で王座防衛に成功した。

オカダと竹下が勝ち上がり、２０日（日本時間２１日）のＰＰＶ「ＡＬＬ ＯＵＴ」（カナダ・トロント）で、オカダの統一王座をかけての３ＷＡＹタイトル戦が決定。もう１人の挑戦者はザ・ビースト・モートスｖｓマスカラ・ドラダの勝者となるが、オカダが試合後にドン・キャリスから祝福されていると、竹下が現れた。

同じドン・キャリス・ファミリーながら緊張関係にあるだけに、竹下はオカダを指さして挑発。統一王者もベルトを掲げてこれに応じた。三つどもえ戦とはいえ、オカダｖｓ竹下の頂上決戦がカナダで実現することになった。