¡Ö¤µ¤¹¤¬ºâÈ¶Îá¾î¡Ä¡×ALLDAY PROJECT¡¦¥¢¥Ë¡¼¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤·µ¤ÉÊÉº¤¦¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¡ÚPHOTO¡Û
ÃË½÷º®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALLDAY PROJECT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºâÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¡¼¤¬¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¥¢¥Ë¡¼¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤¤¤¯¤é¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©
9·î11Æü¡¢¥¢¥Ë¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î¥¢¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCHANEL¡×¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤È¥¥å¡¼¥È¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¡¼¤È¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ê¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬½Å¤ÍÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È¡¢Çò¤È¹õ¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¥ë¥Ã¥¯¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥¢¥Ë¡¼¤¬ÂÐ¾È¤òÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£2¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëÉ½¾ð¤È»ÅÁð¤«¤é¤ÏÈ´·²¤ÎÁêÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ë¡¼¤Ï¡¢ºâÈ¶¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÁí³ç²ñÄ¹¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥®¥ç¥ó²ñÄ¹¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ë¡¼¤È¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëALLDAY PROJECT¤Ï11·î14Æü¡¦15Æü¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¡ÖÂè2²óKOREA GRAND MUSIC AWARDS¡Ê2025 KGMA¡Ë¡×¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤À¡£
¡þALLDAY PROJECT¤È¤Ï¡©
ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼TEDDYÎ¨¤¤¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êTHEBLACKLABEL¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃË½÷º®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ºâÈ¶¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×²ñÄ¹¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëANNIE¡Ê¥¢¥Ë¡¼¡Ë¡¢ILLIT¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤ËÃ¦Âà¤·¤¿YOUNGSEO¡Ê¥è¥ó¥½¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢TARZZAN¡Ê¥¿¡¼¥¶¥ó¡Ë¡¢BAILEY¡Ê¥Ù¥¤¥ê¡¼¡Ë¡¢WOOCHAN¡Ê¥¦¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Î·×5¿Í¡£2025Ç¯6·î23Æü¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØFAMOUS¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£K-POP¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃË½÷¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄ¹¤é¤¯¡Èµ´Ìç¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ØFAMOUS¡Ù¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¤Ç´Ú¹ñºÇÂç¤Î²»¸»ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖMelon¡×¤Î¡ÖTOP100¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£