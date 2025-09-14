日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55＆日曜前7・30）が13日に生放送され、巨人の中山礼都内野手（23）がVTR出演。ひそかにハマっていることを明かした。

「アスリート熱ケツ情報」のコーナー。この日のテーマは「つい買っちゃう」だった。

これに中山は「人の香水」と、笑みを浮かべながら、何やら少々クセあり？の返答。

「いい匂いに感じるんっすよ」とし、「この前、門脇さん、買わせていただきました」と門脇誠内野手（24）の使っている香水と同じものを購入したとまずは明かした。

さらに「誠司さんのも買いました」と小林誠司捕手（36）愛用の香水も購入済みと笑顔で告白。

ただ、「誠司さんは全然教えてくれないです。“それだけは言われへん”って言われて…」と冗談めかしてかわされたという。

それでも諦められない「人の香水」好きな中山。

ある日のロッカールームで「誠司さんいない時にちろっと見て。写真なんか撮っちゃったりして…」と小林不在の瞬間を狙って香水の写真をスマホでパチリ。「同じ香水を買った」と実にうれしそうな顔で明かしていた。