【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日（日本時間１４日）、敵地でのジャイアンツ戦に１番指名打者で出場し、三回に５試合ぶりの本塁打となる４９号ソロを放つなど３安打１打点だった。

自身初の２年連続５０本塁打に王手をかけた。ドジャースは１３―７で乱打戦を制した。

４９号が飛び出したのは、３点を追う三回。先頭で打席に入り、今季１４勝を挙げている先発右腕ウェブの１ボールからの２球目、真ん中に来た９２・１マイル（約１４８キロ）のシンカーを強振した。バックスクリーンに飛び込む今季自身最長の飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大の一発となった。

これが打線に火をつけ、この回にＴ・エルナンデスの適時二塁打も出て１点差に迫ると、五回には打者１１人の猛攻で一挙６点を奪って逆転した。その後も打線がつながり、突き放した。

メジャーで２年連続５０本塁打の達成者はこれまで、ベーブ・ルース（１９２０〜２１年、２７〜２８年）、マーク・マグワイア（９６〜９９年＝４年連続）、ケン・グリフィー（９７〜９８年）、サミー・ソーサ（９８〜２００１年＝４年連続）、アレックス・ロドリゲス（０１〜０２年）の５人だけ。大谷が５０号を放てば、２３年ぶり史上６人目の快挙となる。

ロバーツ監督は「そんなに多くの選手が達成してるわけではない。ショウヘイがいかに特別な選手であるかを示している」と語った。