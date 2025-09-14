◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

女子マラソンは初出場の小林香菜選手(大塚製薬)が日本女子3大会ぶりの入賞となる7位でフィニッシュ。レース後は序盤トップを独走したアメリカのS.サリバン選手と健闘をたたえあう姿が注目されました。

レースは、サリバン選手が序盤で飛び出し、中盤までトップを独走。小林選手も積極的に追いかけました。ケニアやエチオピア勢が25キロ付近からペースアップし、サリバン選手も追いつかれますが、粘りの走りで4位でフィニッシュ。小林選手はサリバン選手から33秒遅れでフィニッシュしました。

力を出し尽くし倒れ込む小林選手は、なかなか立てずにいると、サリバン選手が近寄り手を貸して立ち上がるのをサポート。背中をポンポンとたたかれた小林選手は、サリバン選手の胸に頭をうずめ、肩を借りて歩きます。両者は健闘をたたえるように笑顔をみせました。

このシーンがSNSでも話題。「起こしてくれて肩までかしてくれて素晴らしいスポーツマンシップ」「サリバン選手めっちゃええ人」「お互いへのリスペクトにも涙腺崩壊」「選手同士の助け合う姿に、もう心からリスペクトです」など陸上ファンから注目を浴びています。

レースはケニアのP.ジェプチルチル選手がエチオピアのT.アセファ選手とのデッドヒートを制し、2時間24分43秒で優勝。パリオリンピック銀メダルのアセファ選手は、パリでも3秒差で優勝を逃しており、再び僅差での銀メダルです。3位にはウルグアイのJ.パテルナイン選手が2時間27分23秒で3位のタイムで入っています。日本勢は佐藤早也伽選手(積水化学)が2時間31分15秒で13位、安藤友香選手(しまむら)は2時間35分37秒で28位でした。