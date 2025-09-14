à¤¦¤ÄÉÂÈ¯¾Éá¤ÇÌó2Ç¯¤ÎµÙÍÜ¡¦Ã¦Âà¤Î¸µHKT¡õAKB¥á¥ó¥Ð¡¼àÅÙ½Å¤Ê¤ëÅðÆñÈï³²á¤Ë³¹Ãæ¤Ç¹æµã¡Ö¶ì¤·¤½¤¦¤Ê¥¬¥Áµã¤¡¢ËÜÅö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¡¡HKT48¤äAKB48¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬ÅðÆñÈï³²¤ò¹ðÇò¡£¹æµã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ë¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÅð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ³§¤µ¤Þ³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª ¤Þ¤º¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡½ð¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÅðÆñÆÏ¤ò½Ð¤¹¡¢¶á¤¯¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤ØÏ¢Íí¡¢È¾Ç¯°ÊÆâ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤È½»Ì±É¼¤ÎÍÑ°Õ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¹¹ÔÀè¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ë¡¼¥¹¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥¯¤òÊÄ¤á¤¿¼Ð¤á³Ý¤±¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¥¹¥êÈï³²¤ò¹ðÇò¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤È½»Ì±É¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö19Æü¤ËËÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ¢¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö²ù¤·¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤ÈÈï³²¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÅð¤ó¤ÀÅÛµö¤µ¤ó¥Ã¡×¡Ö¶ì¤·¤½¤¦¤Ê¥¬¥Áµã¤¡¢ËÜÅö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö²ø²æ¤¬Ìµ¤¯¤ÆËÜÅöÎÉ¤«¤Ã¤¿ ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥ê¤¬À¨¤¯Â¿¤¤¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤Ð¤«¤ê¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»ù¶Ì¤Ï¡¢HKT48¤ÈAKB48¤È·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯¤¦¤ÄÉÂ¤ò¸øÉ½¤·³èÆ°¤òµÙ»ß¡£AKB¤Î·óÇ¤¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Á19Ç¯¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë·Ù»¡´±Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤Ë½é¤ÎÃø½ñ¡Ö1³ä¤ÎÉÔ»àÄ³ ¤¦¤Ä¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î730Æü¡×(KADOKAWA)¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¡£