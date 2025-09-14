「僕らは対話がしたいだけ」湘南が異議で３度の警告。山口監督が審判の振る舞いに持論「簡単にカードを出されるとこっちは何もできない」
「正直、審判に対して思うことは多々あります」
顔をしかめて言いづらそうにしながら、山口智監督は口を開いた。
９月13日、湘南ベルマーレはJ１第29節で鹿島アントラーズと敵地で対戦。前半をスコアレスで終えるも、後半に入って守備が決壊。48分にチャヴリッチ、55分に濃野公人、68分にレオ・セアラに決められ、０−３で敗れた。
試合中、度々目についたのが、湘南の選手や監督・コーチ陣が審判団と会話を試みようとしていたシーンだ。７分のゼ・ヒカルドにイエローカードが提示されたプレーを皮切りに、選手・スタッフから主審や第４審に説明を求める頻度が多かったように見えた。
印象的だったのが、55分の２失点目の直後だ。ベンチから判定に異を唱えた油原丈著GKコーチがイエローカードを受け、山口監督や郄木理己ヘッドコーチがレフェリーと会話。主将の鈴木章斗も池内氏に駆け寄って説明を求めたが、警告を受けてしまった。
85分にはまたもや異議で小野瀬康介にイエローカードが提示。試合終了時の整列の後には、鈴木章が主審をじっと見つめるような場面もあった。ゲームを通して、湘南の選手・スタッフは審判団の判定や試合のコントロールに納得がいっていなかったのではないか。そう感じるようなジェスチャーは多々見られた。
試合後、山口監督は審判団の振る舞いについて、次のように振り返った。
「例えば、どこに問題があったのか、なぜ流したのか。多少でも説明があればいいんですけど、審判からは『VARと交信しているので待ってください』とか、『自分の判断でそうした』とか、それだけで終わってしまう。僕らはその判断を批判したいわけではないです。２失点目の場面で言えば、僕らが見ていて、（ゴールの前に湘南の選手が）後ろから押されたんじゃないかと思った。そこへのコミュニケーションの取り方に疑問がありました。話す前にイエローカードを出されて『ルールだからベンチに帰れ』と言われてしまうと...。もちろんルールなので理解しないといけませんが、僕らは対話がしたいだけです。
サッカーを良いゲームとして成立させるためには、関わる人全員のつながりが必要だと思います。そのうえで、審判とはもう少し対等に意見が言い合えたらいいのかなと。今日に限ったことではなく、もどかしさはある。逆に転ぶこと（湘南が得をすること）もありますが、その時も思うことはあります」
山口監督は試合を淀みなく進めるために、レフェリーとのコミュニケーションの質と量が必要だと語る。
「僕は見ていた皆さんがどう思ったか聞きたいです。７分にゼ（・ヒカルド）がイエローをもらった場面に関して、僕らは基準が分からなかった。そこを第４審に聞きながら、途中まではコミュニケーションを取ってくれていましたが、説明を求める回数が多くなるにつれて遮断されてしまった。
異議でイエローを受けた章斗自身もキャプテンオンリー（各チームから主審に話しかけることができるのはキャプテンひとりのみ、とのルール）があるから行っているだけなので、上手くコミュニケーションを取ってもらいたいです。でも審判はカードを出せるので。簡単にカードを出されるとこっちは何もできない。僕の考えが正解でもないと思いますし、皆さんの考えもあって、レフェリーの主観もある。いろんな意見があって然るべきだと思う。そのなかで、僕は今日に関しては、ジャッジの基準が曖昧で、コミュニケーションの部分も疑問を感じました」
山口監督の言葉にもあったように、ルールはルールだ。試合でヒートアップしているなかでも、審判に対しては敬意を持って接さなければならない。その意味で、選手やスタッフに改めるべき部分があるのも事実だろう。
そのうえで、審判団が改善すべき点もあるのではないか。関わる人すべてのストレスが軽減され、スムーズに面白いゲームが実施されるために、各方面の成長が必要なのかもしれない。
取材・文●岩澤凪冴（サッカーダイジェスト編集部）
