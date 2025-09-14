浜崎あゆみ、銀髪×緑メイクの斬新ビジュアル話題「別人級」「オーラすごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/14】歌手の浜崎あゆみが12日、自身のInstagramを更新。別人級のビジュアルに反響が寄せられている。
【写真】浜崎あゆみ、別人級な緑メイク姿
「選ぶのは右か左かじゃない。比べるのはあの人かこの人かじゃない。わたしがわたしとの戦いを支配する」とつづり、普段の金髪から雰囲気を変えた銀髪ロングのビジュアルを公開した浜崎。またネイルや衣装、リップメイクは緑色で統一した斬新なスタイリングとなっていた。
この投稿にファンからは「何でも似合う」「別人級」「オーラすごい」「似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
