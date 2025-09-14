¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡ÌîµåÃæ·Ñ´Ñ¤¿ÁÄÊì¤Î°ì¸À¤Ë¶Ã¤¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×º£¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡ª¾¼ÏÂ¤Î»Å»ö´Ñ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¡Ê78¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¾¼ÏÂ¤Î»Å»ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î¿ÆÉã¤Î»þÂå¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡È¤É¤³¤«¤é¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¡ÖÇÐÍ¥¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¡È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¡Ê¥®¥ã¥é¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÈÉã¤Ï¡È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤ÆµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤â¡Ö¥¦¥Á¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌîµåÃæ·Ñ´Ñ¤Æ¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡È¤³¤Î¿Í¤é¡¢¤¤¤Ä»Å»ö¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£ÁÄÊì¤Ï¡ÖÌîµå¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È»Å»ö¤¬·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤á¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¡ËÊ¬¤«¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡È¤³¤ì¤¬»Å»ö¡ª¡É¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£