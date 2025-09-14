◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)

ドジャース・大谷翔平選手が49号HRを含む3安打1打点の活躍。3得点を記録し、2024年に記録した自己最多のシーズン134得点に並びました。

大谷選手は「1番・指名打者」で出場。初回にヒットで出塁すると、2塁へ進んだ後にフレディ・フリーマン選手のタイムリーで本塁生還。先制のホームを踏みました。

3点を追う3回にはセンターへ特大の49号ホームランでこの試合2得点目。そして9回、この試合3安打目となるライトへのヒットで出塁するとフリーマン選手のタイムリー2ベースでホームインし、自己最多タイの134得点目をマークしました。

試合後、大谷選手は「1番を打っている以上、打点以上に大事だと思っている。ムーキー(・ベッツ選手)の調子も最近素晴らしいですし、少しでもつなげば得点になる確率がもちろん上がってくる。何とか出塁を第一に考えていきたいなと思っています」 とコメントしました。

デーブ・ロバーツ監督も「今夜も四球を選び後ろの選手に安打や得点の機会を与えている。本当に素晴らしいと思う」とフォア・ザ・チームの姿勢を貫く大谷選手のプレーを称賛しました。