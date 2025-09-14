ウィザーズの若手フォワード、ビラル・クリバリーが右手親指を手術

9月13日（現地時間12日、日付は以下同）。ワシントン・ウィザーズは、ビラル・クリバリーが靭帯を断裂した右手親指の修復手術を受けたことを発表した。

203センチ88キロのフォワードは、先日までフランス代表の一員として「FIBAユーロバスケット2025」へ出場。チームはグループフェーズこそ突破も、ラウンド16で敗れて9位で今大会を終えた。

フランスで全6試合へ出場し、平均18.8分6.3得点4.3リバウンドを残したクリバリーは、ユーロバスケットの大会期間中にケガを負っていたという。

キャリア2年目の昨シーズン。21歳の若手フォワードは59試合へ出場し、平均33.0分12.3得点5.0リバウンド3.4アシスト1.3スティールを残していた。

今シーズンのウィザーズは、9月30日にメディアデーに臨み、同日からトレーニングキャンプが開始。10月13日からプレシーズンゲームを3試合こなし、23日のミルウォーキー・バックス戦でレギュラーシーズンが開幕する。

もっとも、今回9月中旬に手術を受けたことで、クリバリーはレギュラーシーズン開幕を欠場する可能性が高いと『ESPN』が報じている。

【動画】昨シーズンにクリバリーが決めた好プレー集





