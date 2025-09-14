「山陽アマチュアレース杯」（１４日、山陽）

公営競技の最年長勝利記録を更新し続けている鉄人オートレーサーの鈴木章夫（７９）＝浜松・２期＝が開催最終日２Ｒの一般戦を快勝して最年長勝利記録を７９歳２３日に更新した。

８月２３日に満７９歳を迎えた鈴木。前節の伊勢崎は６、６、５、８、２着と勝てなかったが、最終日７Ｒの２着は６番手から追い上げたもので内容が良かった。そして今節は７、２、３、１着で７９歳の９戦目で勝ってみせた。

レースは０線１車、３０線、４０線、５０線各２車の７人で行われた。３０線外の３枠から好スタートを決めた鈴木は２番手から２周１角で日名子幹正（山陽）を差して先頭に。猛追した鈴木辰己（浜松）に４周３角で１車身差まで迫られたが、そこから突き放してゴールでは８メートルの差をつけて完勝した。

今年は既に１５勝目を挙げ、通算１４３２勝となった。今後の目標を聞かれると「無事に引退することです」といつも通り控えめに優しく笑うが、若々しいレースぶりから、まだまだ走り続けそうなスーパーウルトラ爺さんだ。次走は２５〜２７日の川口オートに出場予定。