¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾®Âô¿Î»Ö¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾Ð¤¦¾®Âô¤ÈÅÜ¤ì¤ë¿Î»Ö¡¿¾®Âô¿Î»Ö¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡¦¾®Æ½±ÑÆó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Æ½¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö°ìÈÖºÇ½é¡¢¡ÊÅìµþ¤Î¡ËÄ´ÉÛ¤Ë½»¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¤Ç¡£¤¢¤Î¿Í¤¬»°¸®Ãã²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¡Ê²ÃÆ£¤«¤é¡Ë¡Ø¤ªÁ°¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÄ´ÉÛ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ó¤À¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØÄ´ÉÛ¡¢¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÔ¿´Éô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡£Îã¤¨¤Ð²¶¤¬°û¤ß¤¿¤¤»þ¤È¤«Í¶¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ê»Å»öÌÌ¤Ç¤â¡Ë¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¹Ô¤±¤ë³¹¤Ë½»¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â¡Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ú¤Ã±Û¤¹¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¡Ø»°¸®Ãã²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤¬Á´Éô¶â½Ð¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó²ó¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Êª·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î´Ö¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤È¤±¡Ù¤Ã¤Æ¡££µÊ¬¸å¤Ë¥Ð¡¼¤Ã¤Æ²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÉõÅû¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Ãæ¤ò¸«¤¿¤é£²£°Ëü¡Ê±ß¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢¤³¤ì¤ÇÇä¤ì¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Âô¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¸¤ã¤ó¤«¡×¤È²ÃÆ£¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¿´¡£¾®Æ½¤Ï¡Ö°Â¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Î¡£¡Ê¼«¿È¤é¤¬¡ËÁ´Á³¡¢À¤¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Î¡££µËü¤Î²ÈÄÂ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é£µÇ¯¸å¡Ê£²£°£±£²Ç¯¡Ë¤Ë¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡£¾Þ¶â¤Ç¡Ø¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê²ÃÆ£¤Ë¤Ï¡Ë¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÊÖ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¼ã¼ê»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿²¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£