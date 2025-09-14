◇カーリング・日本代表決定戦最終日 女子決定戦第3戦 SC軽井沢クラブ―フォルティウス（2025年9月14日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けた最終予選代表決定戦の最終戦が14日午後に行われ、1次リーグ（L）1位のSC軽井沢クラブが同2位でタイブレークを勝ち上がってきたフォルティウスと激突。1次Lの成績を持ち越し、2勝2敗で勝った方が日本代表権獲得の大一番で、SC軽井沢クのスキップ上野美優（24）が第3エンドにスーパーショットを見せた。

0―1で迎えた第3エンド。安全に1得点か、難しいショットで複数得点を奪いに行くか。上野美は迷わず後者を選択した。

会場が静まり返り、仲間や相手スキップ吉村らが見守る中でのラストショットは狙い通りに決まり2点を奪った。その瞬間、妹のサード上野結生は「すご〜いっ！」と絶叫し、右腕を姉に向かって突き上げた。会場は騒然。どよめきが起きる中で上野美の笑顔がはじけた。

試合は第3エンドを終え、SC軽井沢クラブが2―1と1点をリードする展開に。ネット上でも「序盤からナイスショットの応酬」「どっちもすげーな」「やっぱりカーリング面白い」「メンタル凄いな、みんな」「最終決戦は天国と地獄…ドキドキ胸が痛い」などのコメントが上がった。