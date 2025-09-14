◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

首位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は通算１０アンダーで並んだ金沢志奈（クレスコ）とのプレーオフ１ホール目でボギーを喫し敗れた。昨年のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯に続くメジャー２勝目はならなかった。

「本当に悔しいです」。涙が止まらなかった。「ピンチだらけだったけど、そこを切り抜けて、最後までメンタルを保ってゴルフをできたので、そこは成長だったと思う」と言葉を絞り出した。

２番で金沢に並ばれ、一時は３打のリードを許しながら、最後まで食らいついた。５番でティーショットを右の林に曲げ４打目でようやくグリーンを捉える大ピンチに陥ったが、１０メートル近いボギーパットをねじ込んだ。

後半は１１番のバーディーで１打差ににじり寄り、金沢がボギーを喫した１５番でロングパットをねじ込むバーディーで背中を捉えた。プレーオフでは第１打を左に曲げ、３打目勝負。残り１３０ヤードをピン手前１メートル半に運んだが、パーパットは右に切れた。「ティーショットを左に曲げてしまったのがもったいなかったし、パターが後半打てなくなってきていた。最後も弱い分切れてしまった。いつも通りのタッチで打てなかった」と振り返った。

「勝ちたかった」。涙とともに、思いがあふれた。大会開幕前にコースで男子ツアー１６勝の鈴木規夫（７３）と会話を交わす機会があった。「もっと悔しい思いをいっぱいしなさい」。かけられた言葉の意味を、目を腫らしながらかみしめた。「また強くなれると思うので。頑張ります」と顔を上げた。