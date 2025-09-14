ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリーポッター」エリアに、シリーズを象徴する魔法アイテム「タイムターナー」デザインのポップコーンバケツが登場！

リングが動き、廻り、刻々と変化する砂時計を見ることができます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「タイムターナー・スーベニアバケツ ポップコーン付き」

販売場所：ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリーポッター／ワイズエーカー魔法用品店横ポップコーンカート

『ハリー・ポッター』シリーズの象徴的なアイテム「タイムターナー」をデザインしたポップコーンバケツが登場。

動くリングや砂時計、ロック機構などこだわりが満載です。

好きなように動かすことができ、中央の砂時計の砂が落ちる様子もじっくりとみることができます。

ポップコーンは別添え。

ドラゴンの炎で作られたポップコーンと記されています。

こだわりの造形に思わずうっとり！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「タイムターナー・スーベニアバケツ ポップコーン付き」の紹介でした。

