◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日 サンフランシスコ）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に勝ち、地区優勝マジックを1つ減らして11とした。「5番・右翼」でスタメン出場したテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が逆転の2点二塁打を含む3安打3打点の活躍でチームを勝利に導いた。

勝負強さが完全に戻ってきた。T・ヘルナンデスは大谷の49号ソロで2点差とした3回2死一塁、ジャイアンツ先発・ウェブのチェンジアップを捉え、左翼線に適時二塁打。1点差に迫ると、3―4の5回無死満塁の場面では内角高めの97.6マイル（約157.0キロ）直球を右中間に運び、逆転の2点二塁打を放った。

2回無死、先頭打者として遊撃内野安打を放ち、無死満塁の好機を作ったが、決定打が出ず無得点。この日2度目の無死満塁の得点機を確実にモノにしたT・ヘルナンデスは「みんな試合に集中していて、2回で点が取れなくても諦めなかった」とチーム一丸での勝利を強調した。

5月に左股関節を痛めてIL（負傷者リスト）入り。しかし9月に入って初の1試合3打点、2度目の3安打と調子を上げてきている。「やっと自分らしい感覚が戻ってきた。ケージでの練習でやってきたこと、試合前にやろうとしていたことが、この5日間は実際にできている。ケガをする前のシーズン序盤の状態に近づいている。シーズン終盤のこの時期に良くなってきているのは大きい。とにかく取り組みを続けて、あとは結果がついてくるようにしたい」と大詰めを迎える優勝争い、さらに2年連続ワールドチャンピオンを目指す10月の戦いに手応えを口にした。